Keir Starmer è un uomo onesto | dal Regno Unito una lezione di democrazia

(Di sabato 6 luglio 2024) Londra, 6 luglio 2024 – Ilsvolta a sinistra. A Downing Street ha già messo piede, leader del Partito Laburista che ha trionfato alle elezioni anticipate. Una vittoria scontata, telefonata, ma comunque storica: i laburisti tornano al Governo a distanza di 14 anni dall’ultima volta. E mentre in tutt’Europa soffia un vento di destra, anzi di estrema destra, ilva controcorrente. Come spesso ha fatto nel corso della sua millenaria storia.ha già il piano pronto per i suoi primi 100 giorni, che nella tradizione britannica sono cruciali per il futuro del Governo. Obiettivi: ridare vita alla sanità pubblica dissanguata e ai servizi pubblici al collasso, affrontare l’enorme impatto della crisi economica, continuare a prendersi i riflettori sulla scena internazionale con il pieno sostegno all’Ucraina (un sostegno bipartisan nell’UK).