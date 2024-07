Incidente a Novafeltria Rimini travolge con l’auto due ciclisti | un morto e un ferito grave

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024)), 6 luglio 2024 – Un ciclistasul colpo, un altroportato d’urgenza al ’Bufalini’. È il drammatico bilancio dell’avvenuto oggi asulla Marecchiese, poco dopo le 18,30. Una donna all’improvviso ha perso il controllo della sua auto, una Ford, ed è finita nell’altra corsia,ndo così i due. Per uno dei due, un 54enne residente a Verucchio, purtroppo non c’è stato nulla da fare. L’altro ciclista, dopo le prime cure ricevute sul posto, è stato portato in elicottero a Cesena ed è tuttora ricoverato in gravi condizioni. Sul posto ieri, insieme ai sanitari del 118, sono intervenuti i carabinieri. La donna al volante, sotto shock, ha raccontato che stava rientrando a casa dal lavoro.