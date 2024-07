Il carcere scandalo bis suicida a Le Sughere in attesa di giudizio Ennesima vergogna

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 luglio 2024) Livorno, 6 luglio 2024 – Un’evasione e una tentata impiccagione. Detenuti che evadono, detenuti che soccombono. Anche Livorno nella lista nera della "strage senza fine" dei suicidi in. Gli eventi degli ultimi dieci giorni che hanno investito la casa circondariale Lehanno palesato una volta di più la situazione d’emergenza (nazionale) dietro le sbarre. I fatti, in ordine. Prima di una latitanza lampo terminata col blocco alla stazione Tiburtina a Roma, lo scorso 22 giugno un detenuto 36enne originario della provincia di Napoli è fuggito dal reparto di alta sicurezza dopo essere riuscito ad arrampicarsi sul muro dei passeggi e a scavalcare quello di cinta a lato del cantiere del nuovo reparto, in mancanza del presidio del servizio ‘sentinelle’.