Godzilla X Kong | è in arrivo un nuovo film del Monsterverse?

(Di sabato 6 luglio 2024) Il futuro disul grande schermo è ancora un tema caldo dopo il successo nelle sale del quintodel: The New Empire. La storia riunisce le due leggende Kaiju per affrontare altri membri della razza die un potente Titano del ghiaccio che minaccia ogni essere vivente sulla Terra. Secondo Box Office Mojo, ilha guadagnato oltre 560 milioni di dollari al botteghino globale, un successo quasi inaspettato per la Warner Bros. Una domanda, però, attanaglia i fan dopo la visione del: Torneranno i due mostri al cinema? Sei settimane dopo l’uscita di: The New Empire nelle sale, The Hollywood Reporter aveva confermato che unsequel era in fase di sviluppo. David Callaham, scrittore di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli e di Spider-Man: Across the Spider-Verse è stato annunciato come lo scrittore delprogetto.