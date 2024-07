Gli incubatori d’impresa in Italia | tra Università e regole vecchie

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di sabato 6 luglio 2024) Proseguiamo il nostro viaggio nel mondo deglinel nostro Paese andando ad analizzare altri aspetti che partono dalla “certificazione” e vanno a toccare l’ambito accademico. Sono molte, infatti, leche da anni hanno messo a disposizione delle idee innovative il proprio percorso e le proprie competenze per dare un supporto alle startup innovative. Gli esempi sono molti, con la classica distinzione tra glicertificati e non certificati in. Ma quanto è importante che un Ateneo sostenga il proliferare di potenziali nuove realtà aziendali? E quali sono le prospettive per questo settore nel nostro Paese? Giornalettismo ha intervistato Giuseppe Serrao, il direttore di 2i3T, l’incubatore di imprese che è nato grazie alla collaborazione dell’di Torino, della città metropolitana di Torino, della Fondazione LINKS e della Finpiemonte Spa.