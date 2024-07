Giovanni Toti? Ora Elly Schlein si inventa l' obbligo di dimissioni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Gratta, gratta, il comunista viene sempre fuori. Alla direzione del Pd, la segretaria, per scaldare la platea, ha dichiarato che «deve dimettersi, non ci sono precedenti di attese così lunghe per un atto dovuto. E questo vale anche per la ministra Daniela Santanché». Atto dovuto? In base a quale legge dello Stato? Nessuna. E in base a quale principio del diritto? Nessuno.meriterebbe di sfilare al prossimo gay pride o di tenere il prossimo discorso dal suo scranno alla Camera dei deputati con due belle orecchie da somaro. Per essere una aspirante premier, la signora mostra un'ignoranza giuridica imperdonabile, un senso della giustizia e degli esseri umani implicati in vicende processuali pari a quello di un boia dell'Inghilterra di Enrico VIII.