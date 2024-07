Federico Chiesa il matrimonio | storia del castello di Vicarello dove dirà sì a Lucia Bramani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 luglio 2024) Cinigiano (Grosseto), 6 luglio 2024 – E’ un altro dei grandi matrimoni dell’estate in Toscana. Un altro “sì” pronunciato da vip che hanno scelto scorci da sogno di una regione che sembra stregare sempre più personaggi famosi. Che decidono, per i loro fiori d’arancio, location particolari in dimore storiche. Dopo Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che si sono sposati alla villa medicea di Artimino in provincia di Prato, occhi puntati su. Il calciatore attualmente alla Juventus ha scelto con la sposa la Maremma per la cerimonia e il banchetto nuziale. Unal quale parteciperanno molti volti noti del calcio. Ecco quanto costa sposarsi in Toscana E in queste settimane si stanno limando i dettagli di un appuntamento mondano che suscita sempre più curiosità in Maremma e in particolare a Poggi del Sasso, frazione di Cinigiano.