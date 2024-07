Elezioni in Francia | i sondaggi La destra non avrà la maggioranza

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 6 luglio 2024) Si avvicina il 7 luglio, giorno del secondo turno delleper la nuova Assemblea Nazionale in. Le desistenze a sinistra sono arrivate a quota 118 e sulla base anche di questo tutti isti d'oltralpe sono concordi nel sostenere che ladi Jordan Bardella non ha alcuna possibilità di ottenere laassoluta stimata a 289 seggi sui 577 complessivi. I numeri però sulla previsione della divisione dei seggi danno comunque una situazione molto ma molto complicata per la formazione del prossimo governo. Secondo una rilevazione di Le Monde ladovrebbe avere un numero di seggi variabile tra i 210 ed i 250; il Fronte Popolare di Melenchon starebbe tra 140 e 180; il partito di Macron si porterebbe a casa tra i 115 ed i 155 seggi; restano i Repubblicani tra 40 e 60; altri tra 10 e 20.