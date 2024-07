Claudio Togni disperso nell’Adda Ricerche sospese a causa del maltempo in arrivo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

Vaprio d'Adda (Milano) – A causa del maltempo previsto in zona, verranno sospese per ora le attività di ricerca di Fabio Postiglione, l'operaio 58enne che era precipitato nel fiume Adda, a Vaprio, nel Milanese, lo scorso 28 giugno mentre lavorava su un canale scolmatore della A4. La società di gestione delle chiuse a monte della diga di Vaprio d'Adda sta aprendo la diga a causa dell'allerta meteo. Il personale dei Vigili del Fuoco impegnato nella ricerca del corpo del lavoratore scivolato in acqua la scorsa settimana, ha sospeso per ora le attività di ricerca fino al ripristino dei condizioni meteo più favorevoli. Nei giorni scorso i pompieri, in accordo con le autorità competenti, avevano abbassato il livello delle acque del fiume per proseguire nelle ricerche, che però non avevano avuto esito, nonostante fossero stati usati anche dei droni.