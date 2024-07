Amichevoli Milan 2024 2025 | calendario programma date e orari precampionato

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 luglio 2024) Da un’amichevole ad un’amichevole. Dopo la sconfitta di Perth contro la Roma, ilapre le sue vacanze in vista della ripresa della preparazione e della tournée statunitense ‘Soccer Champions Tour’. Un antipasto vero e proprio di Champions League, visto che le altre partecipanti sono Barcellona, Chelsea, Manchester City e Real Madrid, tutte pronte a prendere parte ad una serie dinegli stadi di New York, New Jersey, Chicago, Orlando, Baltimora e Charlotte. Iltorna negli Stati Uniti per il secondo anno consecutivo per un tour pre-stagionale, dopo l’esperienza positiva nella West Coast della scorsa estate. Sportface.it vi terrà aggiornati sulledelle altreal ritorno in Italia. Inoltre, vi offriremo anche le dirette testuali delle partite dei rossoneri, che si preparano a pianificare sul mercato la prossima stagione.