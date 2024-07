Volla | operaio investito da pallet è in fin di vita all’Ospedale del Mare

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di venerdì 5 luglio 2024)– Undi 57 anni, regolarmente assunto, è stato gravemente ferito in un incidente sul lavoro presso un’azienda di smaltimento e recupero di materiale elettrico in via Palazziello a. Secondo la ricostruzione fornita dai Carabinieri, l’uomo è stato accidentalmenteda undi materiale durante alcune operazioni di scarico all’interno dei locali aziendali, subendo un violento colpo alla testa. I militari della stazione locale sono immediatamente intervenuti sul posto per avviare le indagini e chiarire la dinamica dell’incidente. L’è stato prontamente trasportato al pronto soccorso dell’Ospedale del, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di. Le autorità stanno conducendo ulteriori accertamenti per comprendere appieno le circostanze che hanno portato all’incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro all’interno dell’azienda.