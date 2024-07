Vergognose minacce a Meloni dal Trentino | Quando avrai finito farai la fine di Benito

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 5 luglio 2024) Nuovo, inquietante caso dinei confronti di Giorgia, stavolta a Castel Condino, in provincia di Trento. “Giorgia,ladi“, si legge in una scritta apparsa sul muro di cinta del cimitero locale. È stato il sindaco della cittadina, Stefano Bagozzi, dirigente provinciale di Fratelli d’Italia e militante storico del partito, a denunciare l’accaduto ai carabinieri, che ora stanno indagando per rintracciare gli autori del messaggio minatorio.L’improvvisato murales apparso in una delle regioni più belle d’Italia (dove, tuttavia, nacquero le Brigate Rosse di Renato Curcio nella famigerata facoltà di sociologia, a Trento) pronostica per il presidente del Consiglio una sorta di Piazzale Loreto 2.