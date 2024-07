Tour de France 2024 settima tappa Nuits-Saint-Georges-Gevrey-Chambertin oggi in tv | orari e diretta streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 luglio 2024)ildemanda in scena la, la cronometro individuale di 25,3 chilometri da. Si tratta di una delle frazioni più attese della primana della Grande Boucle, il secondo scontro diretto tra i big della generale dopo ladi Valloire che ha visto Pogacar attaccare e staccare tutti sul Galibier e lungo la successiva discesa. Proprio lo sloveno, in maglia gialla, sarà l’ultimo a prendere il via per questa prova contro il tempo destinata a cambiare ulteriormente la classifica generale. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale.: PERCORSO E ALTIMETRIADE: CALENDARIO TAPPE,, TV EDE: MONTEPREMI E PRIZE MONEY I TELECRONISTI E I COMMENTATORI IN TV L’ANALISI DEL PERCORSO DELL’ALBO D’OROdein tv:La partenza delladeldeè prevista per le ore 13:05, con il primo corridore a prendere il via in ordine inverso di classifica.