Tipi dei tipi da spiaggia

(Di venerdì 5 luglio 2024) Hai detto prova costume? No, è molto di più, è questione di libera espressione estiva. Già, sulle spiagge in questi mesi spopolano infinite varietà di costumi, parei, cappelli, e ognuno di questi può svelare molto. Oh! Se può svelare molto! Ad esempio, sulla passerella che dal bagnasciuga porta al bar dellaè possibile vedere il bagnante di stampo professionale. Si, quello che arriva con fare manageriale, che indossa la camicia bianca con il colletto tenuto alto da vero professionista ma che sotto porta un paio di boxer da bagno blu con dei simpatici polipetti disegnati. Il professionista indi solito porta lo zoccolo e ha il giornale sotto al braccio. Inoltre, nelle orecchie ha gli auricolari con il Bluetooth, anche se è chiaro che sta parlando con la nonna, felice di comunicargli che è il periodo giusto per preparare la conserva di pomodoro.