Stanziati 515 milioni di euro per le mense | l' annuncio di Valditara

(Di venerdì 5 luglio 2024) Il governo vuole investire sulla scuola e sugli spazi in cui gli studenti trascorrono le loro ore nel caso del tempo pieno. Motivo, questo, per cui il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe, a margine di Missione Italia 2024 ha annunciato lo stanziamento di 515dia favore delle. "Viquesto importante provvedimento che oggi ho firmato, un decreto particolarmente significativo che stanzia 515di, più del doppio rispetto a quanto sinora autorizzato. "Si tratta di risorse in parte nostre, in parte derivanti da avanzi e quindi che abbiamo recuperato e sono destinate allescolastiche, perché crediamo molto nella estensione del tempo scuola, crediamo molto nella estensione del tempo pieno, così come abbiamo fatto con Agenda Sud e Agenda Nord", ha dichiarato.