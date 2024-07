Sinner e Paolini avanti tutta a Wimbledon conquistati gli ottavi di finale 

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 5 luglio 2024) AGI - Con la pioggia che ha portato quattro incontri del tabellone maschile alla sospensione e al conseguente rinvio al giorno dopo, Jannike Jasmineconquistano glidi finale dell'edizione 2024 di. Sul Centre Court il numero uno del tennis maschile va di fretta e concede le briciole al serbo Miomir Kecmanovic (52 del ranking Atp), riuscendo a prevalere con il punteggio di 6-1 6-4 6-2. Primo set chiuso in appena 21' di gioco, poi prova ad entrare più in partita il 24enne di Belgrado, ma la forbice è troppo ampia tra i due per avere un match all'insegna dell'equilibrio. Il classe 2001 azzurro chiude in appena 1h e 38' e per il terzo anno di fila è tra i migliori sedici degli Championships. "Sono molto soddisfatto della mia prestazione, ho colpito bene la palla - ha dichiarato a caldo il primo favorito del seeding -.