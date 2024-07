Sardegna | 75enne muore nello schianto sulla 126 forse una mancata precedenza

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 5 luglio 2024) La donna sarebbe morta sul colpo, grave il marito e un altro passeggero trasportati in codice rosso all’ospedale: all’origine dello scontrouna. Ci sarebbe unaall’origine del tragicomortale andato in scena questa mattina – poco prima delle nove – all’incrocio della statale 126 per San Nicolò con la provinciale 64, per la borgata agricola di Sa Zeppara e Sant’Antonio di Santadi, frazione marina di Arbus. La vittima è Regina Furlani, 75 anni, turista milanese sposata con un sardo. Antonio Serpi, 80 anni, originario di Lunamatrona, anche lui coinvolto nell’incidente con un amico 81enne. I due sono stati trasportati in codice rosso al pronto soccorso: le loro condizioni sono gravi ma non sarebbero in pericolo di vita.