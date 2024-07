Putin | Non treguama solo fine guerra

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 5 luglio 2024) 16.40 Nel colloquio con il premier ungherese Orban,il presidente russoha detto no a un cessate il fuoco per l'apertura di negoziati con Kiev."Vogliamo la conclusione definitiva del conflitto". Kiev non vuole la tregua per protrarre la legge marziale,aggiunge.E ribadisce: "Via le truppe ucraine dalle regioni rivendicate da Mosca. E' una delle condizioni per ladella". Orban ha detto che obiettivo della Presidenza ungherese alla Ue è la pace. "Per l'Europa è la cosa più importante. Ma posizioni di Mosca e Kiev distanti".