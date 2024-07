Portogallo e Francia e Ronaldo e Mbappé fin qui hanno deluso | per la semifinale serve il salto di qualità

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 luglio 2024)fin qui nonesattamente disputato l’Euro 2024 che ci si aspettava da due corazzate di questo tipo, per usare un eufemismo. Anzi, senza girarci attorno,su tutta la linea, perché i transalpinichiuso al secondo posto un girone comunque insidioso, per poi battere il Belgio di misura agli ottavi, e nelle quattro partite giocate fin quisegnato solo su rigore o su autogol le uniche tre reti a referto, subendo d’altro canto solo un gol e sempre dal dischetto. Con quel potenziale offensivo (limitato dalla maschera, è vero, ma pur sempre sottotono), con sei-sette attaccanti di cui la metà sempre in panchina che altrove sarebbero titolari fissi, era lecito attendersi molto di più, e in ogni caso dal punto di vista del gioco, della brillantezza – non che Deschamps c’abbia mai puntato più di tanto – siamo ai minimi termini.