’Over Anta’ è un gruppo di amici con la passione del pallone Abbiamo festeggiato a Ciano questo bel traguardo omaggiando i compagni che non ci sono più Da 40 anni ogni domenica a ’battagliare’ sul campo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Col caldo torrido o che nevichi poco importa, dal 1984 si ritrovanoper la classica partitella di calcio.gli ‘Over-spontaneo e autogestito che festeggia i 40di attività. Si tratta di uno dei più longevi della provincia che vede ormai tanti gruppi analoghi che spesso improvvisano amichevoli tra persone dietà, con lo scopo di stare insieme, tenersi in allenamento, sfogare le tensioni del lavoro e poi cancellarediscussione davanti a pizza e birra. Proprio come gli ‘Over-. "Siamo 35 soci di età compresa tra i 45 e i 70– racconta Vincenzo Filippone, uno dei referenti – La maggior parte delle volte giochiamo a Cella allamattina, ma quando è brutto tempo per non rovinare il manto erboso, ci spostiamo sui sintetici.