Nasce l’ostello della gioventù

(Di venerdì 5 luglio 2024) È in arrivo a Cervia il primo ostello per la. Si trova a Pinarella in viale Italia 310 e rispetterà l’apposita normativa regionale. La giunta ha deliberato uno schema convenzione tra il Comune e la società Mincio Greenway srl per l’uso dell’immobile denominato ‘Meet Cervia’ di Pinarella relativo proprio alla gestione delper la. La convenzione è valida per cinque anni - per il periodo 2024/2029 con scadenza al al 31 dicembre 2029 - e potrà essere rinnovata per ulteriori tre anni. L’amministrazione comunale è interessata ad ampliare e migliorare l’offerta di ricettività per giovani turisti e studenti. L’apertura di un ostellova proprio in questa direzione essendo inoltre una tipologia nuova di accoglienza non ancora presente sul territorio.