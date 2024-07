Materazzi | L’Inter può fare il bis Napoli? Conte ti dà 10-12 punti a campionato soprattutto…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 5 luglio 2024)sul: ”Sicuramenteti dà 10-12, soprattutto quando non fa le Coppe” Marco, ex difensore dele della Nazionale, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportmediaset sule sul: “puòil bis? “puòil bis? Per quello che ha fatto negli ultimi anni penso che come squadra stia dominando anche a livello di gioco. Come ho sempre detto anche quando non vinceva, è sempre la squadra che vince la favorita. E poi dico Inter anche per una questione di cuore”. Cosa pensi delle prime mosse sul mercato della Juventus: è la vera rivale delper il titolo? “Stanno facendo le cose fatte bene. Hanno preso un allenatore giovane ma con tantissima esperienza.