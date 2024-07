Mahmood all’Umbria che spacca | Voglio far ballare e divertire

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024) E’ la grande notte di. Dopo aver conquistato i club d’Europa con il suo “European Tour“, l’amatissimo cantante e autore irrompe a Perugia in uno dei concerti più attesi (tutto esaurito da settimane) de “L’Umbria che“: stasera sale sul palco dei Giardini del Frontone nella prima data dei suo “Summer Tour“ che lo vedrà protagonista dei più suggestivi festival estivi, in attesa della tournée nei palazzetti. "Girare nuovamente l’Europa è stata un’esperienza incredibile e che mi ha dato una carica di energia fortissima – racconta–. Non vedo l’ora di ripartire e tornare a esibirmi, sempre al fianco della mia fidata band: questa sarà un’estate piena di festival e concerti e sono davvero felice di incontrare ancora il mio pubblico".