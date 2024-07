La7 la maratona di Enrico Mentana con Urbano Cairo | fino a quando rinnova

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Ci sono alcune novità e molte conferme. E stiamo parlando di La7. E stiamo parlando dei nuovi palinsesti. E stiamo parlando del grande capoche prende parola e spiega “quel che sarà” insieme al direttore della rete, Andrea Salerno. Ma partiamo dalle novità: Chicco, Gran Visir del Tg, non solo resta al suo posto, ma prolunga il suo accordo col canale (nuova scadenza 2026). I battibecchi di qualche tempo fa con Sua Signoria Lilli Gruber - tra “incontinenze” e scazzi vari - non hanno rovinato i rapporti con l'editore che, anzi, ci tiene a chiarire: «Con lui c'è un rapporto personale amicale e sono molto contento». Il punto di vista del “maratoneta” arriva via social: «Dopo un confronto come sempre franco con l'editoreho accettato l'offerta di restare alla guida del TgLa7a tutto il 2026.