La visita di Orbán a Putin fa infuriare i vertici Ue Il premier ungherese | So di non avere un mandato sono qui per una missione di pace

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 5 luglio 2024) «Non ho un, sto semplicementendo posti dove è in corso una guerra che puòun impatto sull’Ungheria e pongo delle domande». Viktorgiustifica così la suaa Mosca per incontrare il presidente russo Vladimir. Il primo ministro, presidente di turno della Ue da giugno a dicembre 2024, è arrivato nella mattinata di oggi, venerdì 5 luglio, nella capitale russa, nonostante le polemiche che si trascinano ormai da giorni a proposito del suo viaggio. Laa Mosca, ha assicurato, è da intendersi come una «di». L’Ungheria sa che saranno «i grandi Paesi» a decidere il destino della guerra in Ucraina, ma sta facendo di tutto per «incoraggiare le parti» a trovare una soluzione. L’ultimadia Mosca risale al settembre 2022, sei mesi dopo l’inizio dell’invasione russa in Ucraina, per partecipare ai funerali dell’ultimo leader sovietico, Mikhail Gorbaciov.