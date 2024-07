La Uefa non ha gli attributi | Bellingham sanzionato ma giocherà contro la Svizzera Ecco perché

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Nel giorno dell’ufficialità della squalifica di Merih Demiral per due giornate dopo l’esultanza dei “Lupi Grigi” durante Turchia–Austria, c’è stato un altro gesto indecoroso finito sotto la lente d’ingrandimento della. Il centrocampista dell’Inghilterra Judeaveva “mostrato” glidopo aver segnato il gol in rovesciata del pareggiola Slovacchia. C’è chi dice si fosse rivolto alla panchina avversaria, il calciatore del Real Madrid aveva smentito parlando di “gesto scherzoso nei confronti degli amici in tribuna“. La, forse per fare contenti un po’ tutti, sanziona il calciatore ma con una formula improbabile e senza precedenti: multa di 30mila euro, e fin qui nulla di sconvolgente, ma con una squalifica per una partita con condizionale di un anno.