La Giunta di Erigo Pecci Vicesindaco a rotazione

(Di venerdì 5 luglio 2024) E l’amministrazioneva. Ieri mattina la presentazione ufficiale della, ‘bruciata’ dalla pubblicazione ieri l’altro, sull’albo pretorio. Con la novità del‘a’: tale ruolo sarà affidato inizialmente a Marcello Rosignoli per poi passare, nel corso della Legislatura, ad Elisa Zocchetti e Ramona Furiani. Detto dunque dei cinque assessori che comporranno l’esecutivo - Ermanno Cormanni (Alleanza Verdi e Sinistra), Marcello Rosignoli (Movimento 5 Stelle), Elisa Zocchetti (Lista Civica #SINDACO – Uniti per Bastia), Paolo Ansideri (Lista Civica Progetto Bastia) e Ramona Furiani (Partito Democratico) -, c’è da aggiungere le deleghe che resteranno in capo al sindaco. Sono quelle alle Politiche di Sicurezza Urbana e Viabilità, Sport e Tempo Libero, Fiera, Bilancio, Personale e Organizzazione, Relazioni Internazionali e Gemellaggi, Palio de San Michele, Attuazione del Programma e Servizi Informativi.