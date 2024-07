Infortunio sul lavoro Fa un volo di 4 metri Grave operaio caduto dal tetto della scuola

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024) Ha fatto undi circa 4, cadendo dal, per andare a sbattere contro una panchina in legno posizionata lungo il perimetroprimaria "Valeria Crocini" di San Giorgio a Colonica. A farne le spese un elettricista 57enne, residente a Scandicci e dipendente di una ditta di Poggio a Caiano alper eseguire alcuni interventi al plesso scolastico: l’uomo, uno dei più espertisquadra, pare che fosse impegnato nel posizionamento di alcuni pannelli fotovoltaici sulche aveva avuto urgenza di manutenzione per infiltrazioni d’acqua registrate all’interno. Ilè avvenuto intorno alle 9.30 di ieri mattina: secondo una prima ricostruzione effettuata, il 57enne avrebbe perso l’equilibro mentre, in fase di sopralluogo, stava verificando l’allineamento dei pannelli fotovoltaici.