Il curioso caso del BA Tessmann nella nuova Inter USA di Oaktree

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 5 luglio 2024) Il nome diruota nell’orbita chiamatada qualche settimana, praticamente subito dopo l’insediamento diai piani alti della società. Un’operazione di calciomercato che oggi sembra lungimirante ma che lascia anche qualche punto di domanda MILANO – LadiCapital Management è talmente proiettata in avanti da chiudere in anticipo colpi in prospettiva anche – teoricamente – non urgenti. È ildi Francis Tanner James, meglio conosciuto semplicemente come Tanner, che può essere il prossimo acquisto nerazzurro. Anzi, meglio dire che è ildi. E presto spiegheremo perché. Ma chi è Tessman? E perché l’ha deciso di puntare proprio su di lui?è un centrocampista statunitense in forza al Venezia da tre stagioni ma pronto al grande salto.