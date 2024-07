Ha fatto lasciare Christian e Ludovica a Temptation Island | chi è il tentatore Andrea fuori dal reality

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 5 luglio 2024) Ac’è stata la prima fine della relazione. La coppia composta dasi è praticamente lasciata a causa della vicinanza di lei col. E a proposito di quest’ultimo, il sito Novella 2000 è riuscito ad avere maggiori informazioni e lo ha anche ritrovato sul social network Instagram, dove ci sono diversi suoi post pubblicati. Durante la seconda puntata diil falò di confronto traè finito male. Infatti, non sono riusciti a trovare un punto di incontro e lui ha preso la sofferta decisione di andarsene dal programma da solo, non quindi in compagnia della sua fidanzata. Ilche ha messo in crisi la ragazza ha molte foto interessanti sul suo profilo social.