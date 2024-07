Dove vedere in tv la Diamond League di atletica a Montecarlo | programma orari streaming chi parteciperà

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 luglio 2024) Dopo oltre un mese di pausa, torna protagonista la2024 con tre eventi nei prossimi 15 giorni in avvicinamento ai Giochi Olimpici di Parigi. Il secondo appuntamento in calendario nel mese di luglio si terrà venerdì 12 in quel di, che ospiterà il nono capitolo stagionale del massimo circuito itinerante internazionale di. Le entry list non sono ufficiali, ma ad oggi dovrebbero essere una decina gli italiani impegnati nel Meeting del Principato. Occhi puntati sul campione olimpico, mondiale ed europeo in carica di salto in alto Gianmarco Tamberi, ma sono iscritti ad oggi anche Roberta Bruni nell’asta, Alessandro Sibilio nei 400 hs, Catalin Tecuceanu negli 800, Luca Sito nei 400, Lorenzo Simonelli nei 110 hs, Nadia Battocletti nei 5000, Pietro Arese nei 1500 e Zaynab Dosso sui 100.