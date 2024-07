Dopo Superman Warner vuole Jason Momoa in Supergirl | ecco chi interpreterà nel DC Universe

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 5 luglio 2024) Secondo un insider, il ritorno dinel DCsarebbe praticamente certo, ma non nel ruolo di Aquaman avuto finora Mentre procedono le riprese di, non bisogna dimenticare che l'anno successivo arriverà anche il film solista su, con Milly Alcock nei panni della Ragazza d'Acciaio. Non lo ha fatto la, che a quanto pare starebbe adocchiandoper un ruolo nel film DC. Alla fine del 2022,aveva avuto un incontro privato con il capo dei DC Studios James Gunn sul suo futuro nel nuovo universo condiviso pronto a partire.essere apparso in due film di Aquaman nel ruolo di Authur Curry, l'attore non aveva specificato quale sarebbe stato il suo prossimo personaggio. .