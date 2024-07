Dopo l’economia circolare arriva un modello industriale innovativo e versatile

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 5 luglio 2024) Da oltre venticinque anni Inalca ha sviluppato un approccio sistemico al mondo della carne che le ha consentito di realizzare una rete innovativa e intelligente di impianti produttivi in grado di ottenere da ogni parte del bovino la massima valorizzazione e la più elevata gerarchia d’uso di ogni parte del bovino, privilegiando l’utilizzo per l’alimentazione e la salute dell’uomo. Questo ecosistema produttivo in grado di trasformare ogni scarto o sottoprodotto tramite innovativi processi di trasformazione e? alla base dello sviluppo sostenibile dell’azienda e rappresenta una efficace risposta alla domanda globale di sicurezza alimentare. Su questo percorso Inalca ha progressivamente integrato i propri processi, sia in senso verticale – dall’allevamento al prodotto finito – sia orizzontale, integrandosi nel territorio con altri soggetti economici e sviluppando con essi forme di simbiosinei vari settori d’uso dei prodotti.