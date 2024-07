Caso Osimhen che succede? Addio ancora lontano la decisione del Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 5 luglio 2024) Ilmonitora la situazione di Victorper il qualenessuno ha pagato la clausola rescissoria. Arriva ladel club. Se qualche mese fa quella disembra potesse essere la prima cessione sulla lista del, ad oggi le cose sono molto cambiate. L’attaccante nigeriano è regolarmente un giocatore a disposizione di Antonio Conte e la situazione sembra destinata a non cambiare nell’immediato. La clausola rescissoria sul contratto dell’ex Lille è alta (120 milioni) e ad oggi nessuna squadra si è mossa per pagarla. Si è parlato di un interesse concreto da parte di club dell’Arabia Saudita manon si è arrivati alla formulazione di un’offerta ufficiale per pagare la clausola rescissoria e liberare l’attaccante del