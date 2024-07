Calhanoglu | Dumfries e De Virj felice di vederli ma ognuno per sé!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 5 luglio 2024) Domani è in programma Olanda-Turchia per i quarti di finale dell’Europeo. Hakanspiega le sensazioni alla vigilia nel pensare di dover affrontare Denzele Stefan De Vrij, compagni nell’Inter. Poi un pensiero sulla sua squalifica scontata e su quella di Demiral. AVVERSARI AMICI – Hakan, intervistato da Sky Sport 24 prima di Olanda-Turchia, dichiara: «Se ho sentito? Non abbiamo parlato. C’è tanto rispetto e sono contento didomani, è passato tanto tempo. Però quando siamo in Nazionale è diverso,fa il suo, è sempre concentrato e vuole vincere. Noi ci crediamo sempre, lo so che altri non hanno mai creduto che la Turchia potesse andare così avanti ai quarti di finale. Noi ci abbiamo creduto sempre perché a parte la tattica e la tecnica noi mettiamo sempre il cuore in campo.