Caduta in bicicletta | paura per Di Teodoro

(Di venerdì 5 luglio 2024) Mondo quintanaro in apprensione dopo la notizia del grave incidente che ha visto coinvolto il mossiere Pino Di. Ad una settimana dalla Quintana in notturna di sabato 13 luglio, uno dei figuranti più amati e colui che impartisce gli ordini al corteo storico al campo Squarcia, è infatti rimasto coinvolto in un incidente in. L’incidente è avvenuto intorno alle 13.30 di ieri con Pino che si stava recando in un negozio di via Rigantè, tra Porta Cappuccina e Campo Parignano, quando sarebbe andato ad urtare contro un marciapiede perdendo l’equilibrio. Nellaavrebbe battuto violentemente la testa al suolo. Soccorso dai passanti è apparso cosciente seppure in stato confusionale. Sul posto è arrivata l’ambulanza del 118 con il personale sanitario che ha provveduto a fornirgli le prime cure.