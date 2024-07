Bologna Fc in fila tutta la notte per un abbonamento | ecco il tifoso numero uno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024), 5 luglio 2024 – Inquindici ore, fuori da Luca Elettronica, per accaparrarsi uno degli ultimi abbonamenti delcalcio. È una passione senza fine quella di Gabriele Zerbini, classe 2000 e tifosissimo rossoblù, che da ieri pomeriggio, intorno alle 19, si è appostato all’esterno dello store di via Emilia Levante, per assicurarsi, per primo, unin curva Bulgarelli. Con la compagnia degli amici, la nottata è volata. Ma all’apertura del negozio, nonostante il ragazzo fosse il primo in, non c’è stato nulla da fare: gli ultimi posti liberi sono finiti in un batter d’occhio, e il sogno di Zerbini è sfumato. La colletta degli amici È stato un gruppo di amici, però, a cambiare il finale della storia, dando vita a una colletta che ha permesso a Zerbini di acquistare unnel settore dei distinti, aggiungendo il denaro mancante.