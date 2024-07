Biasin | Danso per l’Inter? Certe voci indicano direzione di mercato!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 5 luglio 2024)del Lens è l’ultimo nome per la difesa del, con Buongiorno che ormai sta andando al Napoli., tramite il suo account Twitter, commenta l’opzione e dice la sua su questedi. IL NOME NUOVO – Dopo che Alessandro Buongiorno appare essere destinato al Napoli,vira su altri profili per la difesa. Il grave infortunio di Tajon Buchanan ha complicato le cose, con la società che – dalle prime intenzioni – sembra più interessata a un centrale spostando di nuovo Carlos Augusto in fascia con Matteo Darmian, Denzel Dumfries e Federico Dimarco. In tal senso si registra quello di Kevin, difensore del Lens appena visto agli Europei con l’Austria. Un profilo classe ’98, che ha già avuto buona esperienza a livello internazionale fra Premier League, Bundesliga, soprattutto Ligue 1 e nell’ultima stagione Champions League proprio con il Lens.