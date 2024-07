Basket B nazionale New entry per Fabriano e Jesi

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 5 luglio 2024) Due italo argentini: Pierotti (play guardia) per la Ristopro, Cena (ala grande) per laAcademy VALLESINA, 5 luglio 2024 –hanno annunciato due nuove firme per i loro roster: Pierotti e Cena QUIStefano Pierotti Alles è un play-guardia argentino che prende il posto di Stanic. Classe 1998, 185 cm per 80 kg, Pierotti è originario di Puerto Rico della provincia di Misiones in Argentina. Il debutto nei professionisti arriva a soli 17 anni in Brasile. In Italia a San Severo dove si è fatto notare con una media di 14.7 punti e 5.5 assist. QUIPeril nome nuovo è Enzo Damian Cena. L’ala forte italo argentina, 200 cm per 98 kg di peso, ha firmato un contratto che lo legherà ai colorini per la stagione 2024/25.