Auto elettriche cinesi | via ai dazi Prezzi gonfiati fino al 37% Ue divisa

(Di venerdì 5 luglio 2024) Nessun ripensamento, l’Ue non fa marcia indietro nella guerra commerciale contro le. A nove mesi dall’apertura di una specifica istruttoria, la Commissione ha varato iche da oggi (e per i prossimi 4 anni) andranno a colpire le importazioni dida Pechino. Si tratta, in particolare, diprovvisori compensativi sulle importazioni diche avranno un’intensità differenziata. Per i tre produttoriByd, Geely e Saic si attesteranno rispettivamente al 17,4%, al 19,9% e al 37,6%. Altri produttori, che hanno collaborato all’indagine, saranno soggetti a uno del 20,8% mentre sarà del 37,6% per le società che non hanno collaborato. I, che sono stati leggermente ridotti rispetto a quanto comunicato in precedenza dopo una serie di incontri con il governo cinese, dovranno essere confermati (in questo caso per 5 anni) entro fine ottobre con una decisione da parte degli Stati membri.