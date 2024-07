Ardea tartaruga spiaggiata da una settimana davanti allo stabilimento Roma

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 5 luglio 2024), 5 luglio 2024 – Unamarina si èBalneareunafa ed più è ancora lì: l’animale è in stato di decomposizione. Appenail titolare delloha avvertito la Capitaneria di Porto che è prontamente intervenuta facendo trascinare più a monte la grandemarina. Oggi il titolare dello, l’architetto Cavola, con disappunto ha segnalato il disservizio anche perché i marinai avevano assicurato che avrebbero provveduto loro a chiamare ASL e polizia municipale. Quest’ultima, contattata oggi dal titolare dello, ha risposto che non risultano segnalazioni del genere, ma che si sarebbero attivati immediatamente per la rimozione e l’incenerimento dell’animale.