Una donna per la prima volta presidente del Consiglio a San Giuliano Terme

(Di giovedì 4 luglio 2024) SAN– È Elisa Pistelli la nuovadelcomunale di San. È stata eletta con 19 voti favorevoli, 4 schede bianche e una scheda nulla nella seduta di martedì (2 luglio). Il ruolo di seconda carica della città termale è stato attribuito per laa una, laeletta nelle file del Partito Democratico (e consigliera “anziana” per il calcolo del coefficiente tra preferenze personali e voti della lista). Starà dunque a Pistelli, eletta a maggioranza (19 favorevoli, 4 bianche, 1 nulla), presiedere l’assemblea sangiulianese e tutte le funzioni inerenti alla direzione dei lavori e alle relative attività durante la consiliatura. Nell’occasione è stato eletto anche il vicedel, identificato in Fabrizio Ferri (Fratelli d’Italia) che ha ottenuto l’elezione a maggioranza (18 favorevoli e 6 bianche).