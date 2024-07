Un film catastrofico che denuncia i pericoli del cambiamento climatico – e fa riflettere

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 4 luglio 2024) A metà fra disaster-movie e parabola ecologista, questa sera alle 21.20 in prima tv su Rai 2 va in onda The North Sea. Ilnorvegese, grazie a una forte sceneggiatura e degli ottimi effetti speciali, ipotizza – senza discostarsi troppo dalla realtà – un disastro ambientale nelle profondità del Mare del Nord. Serie tv green: 10 titoli per comprendere e salvaguardare l’ambiente X Presentato con successo in Italia alla Festa del Cinema di Roma nel 2022, con protagonista Kristine Kujath Thorp, una delle attrici più promettenti del panorama europeo, è diretto dallo specialista John Andreas Andersen, regista di un altro ottimo, The Quake – Il terremoto del secolo (2018).