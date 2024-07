Temptation Island cosa accadrà nella seconda puntata

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 4 luglio 2024) News TV. Tutto pronto per ladiin programma questa sera su Canale 5 e condotto da 10 anni da Filippo Bisciglia. Comescorsa edizione, anche quest’anno le coppie a mettere alla prova i loro sentimenti sono 7. Nel primo appuntamento l’attenzione si è focalizzata maggiormente sulle coppie formate da Alessia e Lino e Jenny e Tony. Questa sera conosceremo a fondo anche il resto del gruppo e secondo le anticipazioni, ne vedremo delle belle. Leggi anche: “”, Filippo Bisciglia annuncia un colpo di scena Leggi anche: “”, quanto guadagnano le coppie e i tentatori: svelate le cifre Come si è conclusa la primaprimadel docu-reality ambientato a Is Morous Relais, in Sardegna, abbiamo visto subito “all’attacco” i fidanzati Lino e Tony.