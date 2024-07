Soffoco Parenzo strangolato in diretta da Cicalone | gelo in studio

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 4 luglio 2024) Una brutta disavventura per Daviddurante l’ultima puntata de L’Aria che tira, il programma che conduce su La7. Ospite inè lo youtuber, divenuto noto in questi ultimi giorni per la sua attività nelle metropolitane, dove insieme a un gruppo di suoi amici fa video per denunciare quello che succede a passeggeri e pendolari. Nel mirino dici sono i borseggiatori. L’ex pugile ha spiegato quanto accaduto pochi giorni fa alla fermata della metro A, a Roma, dove è scoppiata una rissa tra il suo gruppo e una banda di borseggiatori. “Ci accusavano di essere razzisti e che li picchiavamo senza motivo. Mentre la mia operatrice stava facendo la ripresa, un ragazzo è riuscito a colpire la fotocamera, rompendola, e ha colpito l’operatrice.