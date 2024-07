Sinner-Berrettini | la pressione di Jannik la rivalsa di Matteo e l’amicizia fra i due

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 4 luglio 2024) Dopo sole poche ore dalla fine della partita tra i nostri due giganti del tennis, il lato tecnico è già stato analizzato ed è chiaro a tutti i veri appassionati, ma quello emotivo? Il tennis italiano è in grande ascesa, con talenti che arrivano e stupiscono fin da subito, inutile fare nomi. Ma ieri la partita riguardava qualcosa in più di un semplice derby, era la partita dei nostri “senatori”, di coloro che hanno iniziato questo processo, spingendo tanti ragazzini ad appassionarsi al tennis. Eppure i due, hanno approcciato la partita in modo totalmente diverso. Il confrontoarriva a Wimbledon, il torneo più importante sull’erba, da numero uno del mondo, con il vento che tira a favore ed i titoli di fenomeno che sventolano sui giornali.