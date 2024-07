RTL 102 5 si conferma la radio più ascoltata d' Italia Seguita ogni giorno da 5 674 000 persone

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) RTL 102.5, anche nell'ultima rilevazione TER, silapiùd', con una presenza costante in diretta 24 ore su 24, e conquista, nelmedio, 5.674.000nel 2024. Secondo l'ultima rilevazione TER, basata sui dati del primo semestre 2024, RTL 102.5 è la piùdeglini. Nel dettaglio sono 7.833.000 gli ascoltatori delle emittenti del Gruppo RTL 102.5: 5.674.000 per RTL 102.5, 1.175.000 perfreccia, 984.000 perZeta. "Questi datino che RTL 102.5 è lapiùin, come avviene da molti anni. Siamo soddisfatti per questo dato, ma siamo al tempo stesso proiettati al futuro verso il nuovo sistema Audi", dichiara Lorenzo Suraci, presidente di RTL 102.5.