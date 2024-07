Roma femminicidio al Portuense | fisioterapista uccisa dall’ex a colpi di fucile Le ultime parole a suo figlio

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 4 luglio 2024) Notizia agghiacciante. A, quartiere Porteuense, una donna di 50 anni è stata raggiunta da alcunid’arma da fuoco esplosi da un’auto dall’ ex compagno. Si tratta di un, l’ennesimo: la lunga scia di sangue non accenna a fermarsi. L’omida si era accostato con la macchina alla sua ex compagna, Manuela Petrangeli, e ha sparato con una canne mozze. Successivamente, dopo un’iniziale fuga, si è poi costituito in una caserma dei carabinieri. La vittima era una, che era da poco uscita dal lavoro e stava per andare a prendere suo. E’ accaduto in via degli Orseolo. La Procura diha aperto un fascicolo, coordinato dai pm del pool antiviolenza. Il killer è l’ex compagno: prima fugge, poi si costituisce Nonostante i tentativi di rianimarla, per la donna non c’è stato nulla da fare, è morta in strada.