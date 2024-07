Rc auto in aumento sale ancora il prezzo dell’assicurazione | rincari fino a 400 euro

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 4 luglio 2024) Continua a salire ildell’Rc, arrivato a un costo medio di 400. Lo rivela l’Ivass che ha registrato sulle polizze registrate a maggio undel +6,8% su base annua in termini nominali e del +6% in termini reali. Secondo i dati dell’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni, per glimobilisti a classi di merito superiori alla prima, il rincaro è dell’11%. Quanto è aumentato ildell’RcDall’analisi Ivass emerge, dunque, le conferma sulla tendenza stimata nella recente relazione annuale dello stesso Istituto: secondo il report, il premio medio delle polizze sta continuando a salire da due anni, arrivando nel primo trimestre 2024 al +7,2% su base annua. Un effetto, ha spiegato l’rità, dell’inflazione ma anche del fatto che “si sono affievoliti gli effetti di alcune riforme”, come l’Rcfamiliare.