Omicidio a Pannarano | uccide e decapita il fratello poi getta la testa dal balcone

(Di giovedì 4 luglio 2024) Benevento, 4 luglio 2024 – Un delitto agghiacciante a, in provincia di Benevento: nella tarda serata di ieri, un uomo di 59 anni – Benito S. – ha ucciso eto il65enne Annibale, per poirne lagiù dal, sotto gli occhi di alcuni vicini di casa, che inorriditi hanno chiamato il 112. I carabinieri hanno constatato quanto avvenuto: il corpo della vittima è stato trovato colpito da numerose coltellate all’addome e al collo, e privo della. L’arma del delitto sarebbe un grosso coltello da cucina. Dopo un’iniziale rifiuto all’aprire la porta, che ha spinto gli agenti a minacciare di aprire il fuoco, l’indagato non ha opposto resistenza, consegnandosi: si trova ora al carcere di Benevento, dove è arrivato dopo essere stato interrogato tutta la notte.